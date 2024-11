Rosenbauer nach neun Monaten mit kräftigem Wachstum

Der Leondinger Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein kräftiges Wachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet und sieht sich gut unterwegs. Operativ ist das Unternehmen im Plus, das Periodenergebnis sei nur mehr wegen Sondereffekten negativ, teilte Rosenbauer am Freitag mit. Umsatz und Beschäftigte legten deutlich zu, auch die Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Der Konzernvorstand bestätigte den Ausblick für 2024 und erwartet weiter einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro sowie eine Ebit-Marge von ca. fünf Prozent. Die Genehmigungsverfahren für die Kapitalerhöhung laufen und sollen noch heuer abgeschlossen werden.

Der Umsatz ist durch höhere Fahrzeugauslieferungen sowie mehr Geschäft mit Ausrüstung und Service um gut 20 Prozent auf 841,3 Millionen Euro gestiegen. Das Periodenergebnis war wegen Sondereffekten mit -2,8 Millionen Euro noch negativ, bereinigt sei es bereits mit 1,3 Millionen Euro im Plus gelegen. In der Vorjahresperiode hatte es einen Verlust von 11,9 Millionen Euro gegeben. Der operative Gewinn (Ebit) hat sich von 11,2 Millionen Euro auf 29,4 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Rosenbauer verzeichnete Aufträge im Wert von 1,2 Milliarden Euro, um ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum, der Auftragsbestand legte dadurch auf 2,2 Milliarden Euro zu. Der Mitarbeiterstand stieg um fast 200 auf 4440.

