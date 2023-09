Roboterspezialist aus Linz mit Insolvenz

Das Linzer Unternehmen Robart kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und hat laut Gläubigerschützer AKV einen Insolvenzantrag beim Landesgericht eingebracht: Eine Eröffnung des Verfahrens wird in Kürze erwartet. Robart mit 25 Mitarbeitern entwickelt Roboter mit Künstlicher Intelligenz für Elektronik- und Hausgeräte. Die Passiva liegen bei 9,5 Millionen Euro, dem stehen Aktive in Höhe von 735.000 Euro gegenüber. 62 Gläubiger sind betroffen.

Ursprünglich wurden die Entwicklungen von Robart ausschließlich an andere Elektronik-Hersteller veräußert, einer der Hauptabnehmer war die französischen Groupe SEB: Diese sollte 2022 Robart planmäßig übernehmen, was sich in weiterer Folge zerschlug. SEB nahm Robart in der Folge auch keine Roboter mehr ab, sondern bezog nur noch Softwareleistung. Dadurch kam es zu wesentlichen Umsatzverlusten. Zusätzlich beendete ein weiterer Partner, die US-amerikanische SharkNinja, aus Kostengründen die Zusammenarbeit mit Robart. Dieser Umsatzeinbruch konnte nicht mehr ausgeglichen werden.

Da Verhandlungen mit einem französischen Investor nicht zum Abschluss gebracht werden konnten, scheiterte die ursprünglich geplante Sanierung. Das Unternehmen wird geschlossen.

