Probleme bei KTM: Pierer Industrie AG leitet Restrukturierungsverfahren ein

Dieses diene dazu, die Stabilität der Gruppe abzusichern, heißt es am Montagnachmittag in einer Mitteilung. Pierer Industrie ist der Mutterkonzern der Pierer Mobility AG, in der die Zweiradaktivitäten des Konzerns gebündelt sind und zu der auch die Motorradmarke KTM gehört, die in Turbulenzen steckt.

Das Mittel eines europäischen Restrukturierungsverfahrens gibt es erst seit 2021 als Umsetzung einer EU-Richtlinie. Es soll eine Verringerung der Unternehmensschulden ermöglichen, ohne dass die Eigentümer die Handlungsfähigkeit einbüßen oder tatsächlich pleite sind. Voraussetzung sei allerdings, dass eine Bestandsgefährdung nachgewiesen ist, etwa wenn die Eigenmittelquote von acht Prozent unterschritten oder die fiktive Verschuldungsdauer zu lange wird, sagt der Geschäftsführer des Gläubigerschützers Creditreform, Gerhard Weinhofer.

Die Gruppe geht davon aus, „dass bei Umsetzung der auf Ebene der KTM AG in Erwägung gezogenen Maßnahmen jedenfalls eine vorzeitige Fälligstellung der aushaftenden Kapitalbeträge von Finanzierungen der Pierer Industrie AG droht“. Dabei handle es sich um eine 100-Millionen-Euro-Anleihe an der Wiener Börse, Schuldscheindarlehen in Höhe von 132,5 Millionen Euro und eine privat platzierte Anleihe um 15 Millionen Euro. Würden diese Finanzierungen vorzeitig fällig gestellt, würde das zur Zahlungsunfähigkeit der Gruppe führen, heißt es in der Mitteilung. Darum habe man sich für diesen Schritt entschieden.

Das europäische Restrukturierungsverfahren ermöglicht es Pierer, nur mit bestimmten Gläubigergruppen über einen Schuldenschnitt zu verhandeln. Im konkreten Fall sind das die erwähnten Anleihen- und Schuldscheingläubiger. Allerdings gibt es eine Untergrenze für einen möglichen Schnitt. Diese liegt laut Weinhofer bei der Quote, die die Gläubiger bei einem Insolvenzverfahren bekommen würden.

Die anderen Gläubiger können mit Zinszahlungen und Tilgungen in vereinbarter Höhe rechnen, allerdings werde über die Streckung der Zahlungsziele verhandelt.

Weltweit beschäftigt Pierer Industrie mehr als 10.000 Mitarbeiter, die zuletzt 3,6 Milliarden Euro umsetzten. Wie berichtet, führt KTM derzeit Gespräche mit Gläubigern und der Kernaktionärin Pierer Bajaj AG über eine notwendige Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags.

Gruppe ist nicht überschuldet

Das Verfahren sei die richtige Maßnahme, um die Gruppe durch "diese wirtschaftlich schwierigen Zeiten in eine gesicherte Zukunft zu führen". Es gebe der Gesellschaft Zeit, die richtigen Schritte einzuleiten und Maßnahmen zu setzen. Das Verfahren sei nötig, um Kapital in voller Höhe zurückführen zu können. Die Pierer Industrie AG sei nicht überschuldet, wird betont.

Bei KTM wird die Produktion, wie berichtet, von einem Zwei- auf einen Einschichtbetrieb zurückgefahren. 200 bis 300 Arbeitsplätze fallen weg. Zuletzt hatten sich am Standort Mattighofen die Gerüchte verdichtet, dass Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz als Investor bei KTM einsteigen könnte. Pierer Mobility reagierte vergangenen Freitag zu Mittag per Ad-hoc-Meldung auf die Gerüchte: Es gebe keine Gespräche über den Einstieg von Mark Mateschitz bei Pierer Mobility und KTM.

KTM-Eigentümer Stefan Pierer und Mateschitz kennen sich gut: Wie berichtet, wird das neue Österreich-Konsortium, bestehend aus Pierer, Mateschitz und Raiffeisen Oberösterreich, neuer Mehrheitseigentümer beim Leondinger Feuerwehrausrüster Rosenbauer. Dieser Einstieg ist nach Informationen der OÖNachrichten von den Turbulenzen bei KTM nicht berührt.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher