Preisgarantien: VKI klagt Energieanbieter

"Die erste Klage ist bereits eingebracht", hieß es gestern, Freitag, seitens des VKI. Man gehe zu Gericht, weil zugesagte Preisgarantien verbindlich seien und eingehalten werden müssten. Manche Energieversorger versuchen seit geraumer Zeit, sich aufgrund stark gestiegener Gas- und Stromhandelspreise von Endkunden zu trennen.

Laut VKI versucht Enstroga, zugesagte Preise mittels Änderungskündigung zu erhöhen, und bietet dabei neue, aber deutlich höhere Tarife an. Falls ein Widerspruch erfolgt, soll das Vertragsverhältnis enden. Dagegen habe man nun Klage im Auftrag des Sozialministeriums eingebracht, so der VKI. Für betroffene Konsumenten sei in beiden Fällen ein Wechsel zu einem anderen Anbieter geboten.