Personalleasing: Firma des Obmanns ist pleite

Aber: Gründer und Chef des Personalüberlassers ist Hermann Danner. Er ist seit den 1990er Jahren in der Wirtschaftskammer für die Personalüberlasser aktiv, derzeit Berufsgruppensprecher in Oberösterreich. Für den Wirtschaftsbund ergebe sich damit "mittelbar" ein Handlungsbedarf, sagt WB-Direktor Wolfgang Greil dazu, weil ein WB-Funktionär nicht in eine Pleite verwickelt sein soll. Danner hat in einem Schreiben seine Funktionen bereits zur Verfügung gestellt.

Danner war bis 2014 Manager bei Mayer&Schöftner. Das Unternehmen ging damals in Konkurs, weil es bestimmte Branchenpraktiken nicht mitmachte, wie der Masseverwalter attestierte. Danner übernahm Personal und Kunden, allerdings auch die wenig ertragreichen Konditionen. Diese – gemeinsam mit dem Verlust eines Großkunden – hätten laut Firmenangaben nun zur Insolvenz geführt.