Oberösterreich und Georgien im Doppelpass

„Georgien ist ein kleines Land, sehr vielfältig, und auch in der Landwirtschaft sehr klein strukturiert – und damit durchaus mit Österreich vergleichbar. Wir wollen vom erfolgreichen Weg Österreichs lernen“, sagte gestern Levan Davitashvili. Eine oberösterreichische Delegation, angeführt von Argar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) traf sich gestern in Tiflis mit Georgiens Minister für Umwelt und Landwirtschaft. Das Ergebnis: Die Unterzeichnung eines „Memorandum of understanding“.

Der Inhalt: „Die Georgier haben hohes Interesse, wenn es um agragrische Kooperation, Bildung und Tourismus geht. Die Zusammenarbeit ist vorerst auf fünf Jahre ausgelegt“, sagte Hiegelsberger. Für Davitashvili ist die Unterzeichnung des Memorandums ein „wichtiger Schritt in Richtung Europa.“ Die Georgier streben langfristig den Eintritt in die EU ein: „ein langer Weg.“

Der oberösterreichischen Delegation gehören unter anderem Hans Ecker (Saatbau Linz) bzw. der ehemalige Geschäftsführer Karl Fischer an, letzterer hat die Saatbau-Zusammenarbeit mit Georgien in die Wege geleitet. Ebenfalls in Tiflis: Hubert Huber (Direktor für Landesplanung) und Klaus Bauernfeind (Bioregion Mühlviertel).

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at