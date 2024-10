Neuer Chef für Linzer Großhändler VA Intertrading

Das gab VA Intertrading am Montag in einer Aussendung bekannt. Jörg sammelte Erfahrung bei Unternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien und war zuletzt in leitender Position für den saudi-arabischen Konzern Salic verantwortlich. Der 58-Jährige gilt als einer der weltweit führenden Experten im globalen Agrarhandel.

"Ich freue mich sehr darauf, in meiner neuen Funktion das größte österreichische Handelshaus weiterzuentwickeln", wird Jörg in einer Aussendung zitiert. In einer Zeit wirtschaftlicher Umbrüche und Veränderungen müsse sich VA Intertrading auf den internationalen Marktplätzen bewähren. Jörg ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern und spricht vier Sprachen.

Christian Jörg wird ab 1. Jänner neuer Unternehmenschef. Bild: VA Intertrading

Bei VA Intertrading wird er eine Doppelspitze mit dem bisherigen Finanzchef Peter Köck bilden. Peter Hennebichler, in den vergangenen drei Jahren kaufmännischer Geschäftsführer des Handelshauses, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Aufsichtsratsvorsitzender Florian Hagenauer dankte Hennebichler für sein Engagement und streute Jörg Rosen: "Wir sind überzeugt, mit ihm und Peter Köck die Weichen für eine langfristig erfolgreiche Positionierung der VA Intertrading stellen zu können."

Die VA Intertrading wurde 1978 unter dem Namen Voest-Alpine Intertrading GmbH gegründet, beschäftigt 730 Mitarbeiter (davon rund 70 in Linz) und setzte zuletzt 530 Millionen Euro um. Der Handel mit Agrarrohstoffen sowie Stahl und Pharma trägt rund 90 Prozent zum Umsatz bei. Zusätzlich bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an.

