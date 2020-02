Maßnahmen gegen Landflucht: „Müssen Nahversorger forcieren“

„Die Nahversorger und Greißler sind ein Mittel gegen Landflucht“, sagte Robert Seeber, Bundesratspräsident des Wirtschaftsbundes, heute bei einem Pressegespräch in Linz. Der Gastronom will den „Masterplan ländlicher Raum“ forcieren. Dazu zählt Seeber den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Breitbandversorgung, leistbaren Wohnraum sowie Nahversorger.

In Oberösterreich sei dafür mit der Novelle des Raumordnungsgesetzes eine gute Basis gelegt, betonten auch Wirtschaftsbund-Landesobfrau Doris Hummer und Wolfgang Benischko, Landesobmann des Lebensmittelhandels. Es gebe aber noch Potenzial, zumal bei der Förderung für Nahversorger. Dafür sind im Budget des Landes Oberösterreich derzeit 2,5 Millionen Euro vorgesehen.

Hummer und Benischko fordert, die Förderung aufzustocken und Kriterien zu ändern. So soll die Berechnungsgrundlage für eine Förderzusage von 15.000 auf 10.000 Euro gesenkt werden und auch ein Nahversorger mit maximal 20 Mitarbeitern in den Genuss von Förderungen kommen.

Landesweit fehlen in 54 von 438 Gemeinden Greißler, rechnete Hummer vor. Seeber wies auch auf das Wirtesterben auf dem Land hin. Zwar sei die Zahl der Gastronomiebetriebe in Oberösterreich in Summe leicht auf 6500 gestiegen, aber der Zuwachs habe sich nur in Städten bemerkbar gemacht. „Das klassische Wirtshaus auf dem Land fällt weg und wird durch Systemgastronomie in der Stadt ersetzt“, sagte Seeber.