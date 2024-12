KTM: Fragezeichen und Betriebsversammlungen

Die Milliardenpleite des Motorradherstellers KTM schlägt hohe Wellen und wird auch kommende Woche das dominierende Thema in Oberösterreich bleiben. Wie berichtet, wurden am Freitag über drei Gesellschaften aus dem Pierer-Konzern in Mattighofen bzw. Munderfing am Landesgericht Ried im Innkreis Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Fast 2500 Gläubiger und mehr als 3600 Beschäftigte hätten Forderungen gegen KTM von insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro, berichtete der Gläubigerschutzverband AKV.

Ab morgen, Montag, führt die Arbeiterkammer Betriebsversammlungen in den Werken durch. Beschäftigte würden über Rechte und Pflichten informiert und erhielten die Möglichkeit, die Arbeiterkammer mit der Vertretung ihrer Ansprüche zu beauftragen, gab die Interessenvertretung bekannt. Bis Mittwoch würden Experten der Arbeiterkammer in den Werken beraten. Die Dienstverträge blieben aufrecht, die Mitarbeiter müssten ihre Arbeitspflichten erfüllen, sagt Oberösterreichs Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl.

Pierer muss Beitrag leisten

Ende Februar soll feststehen, ob der Sanierungsplan angenommen wird. Die Sanierung des Leitbetriebs werde "nicht gehen, ohne dass der Eigentümer seinen Beitrag leistet", sagte Karl-Heinz Götze, Insolvenzleiter beim Gläubigerschutzverband KSV1870, am Wochenende. Da Stefan Pierer aber von seinem "Lebenswerk" gesprochen habe, das er retten wolle, zeigt sich Götze optimistisch. Nachsatz: "Die Banken müssen mitgehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt."

Götze sagte, die Bilanz für 2023 "schaut eigentlich noch schön aus". Aber danach seien der Markt wohl "zu positiv" und die Warnzeichen "zu spät" gesehen worden. "Ich verstehe das noch nicht ganz. Da hätte man früher die Produktion drosseln müssen", sagte Götze.

Die AMS-Vorstände Petra Draxl und Johannes Kopf plädieren wegen der Industriekrise für den Ausbau von Arbeitsstiftungen, um Menschen zu helfen, denen Jobverlust drohe. AMS und Sozialpartner kommen diese Woche im Land zu einem Runden Tisch wegen KTM zusammen, "um die Unterstützungsmöglichkeiten auszuarbeiten", wie es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer heißt. Der Termin steht noch nicht fest.

Warnstreiks bei Volkswagen

Die Krise in der Fahrzeugindustrie ist auch in Deutschland allgegenwärtig. Ab heute, Montag, kommt es zu Warnstreiks bei VW. Bei Europas größtem Autokonzern stehen milliardenschwere Einschnitte bevor. Mit den Streiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Konzernleitung erhöhen.

