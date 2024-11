Milliardenpleite: KTM meldete am Freitag Insolvenz an

Es ist so weit: Die KTM AG hat beim Landesgericht Ried einen Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eingebracht, zusätzlich auch die KTM Components GmbH und die KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.

Bei der KTM AG sind rund 1600 Gläubiger und 2380 Mitarbeiter betroffen, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform berichtet. Den Aktiva von rund 316 Millionen Euro stehen Passiva von cirka 1,8 Milliarden Euro gegenüber, wenn das Unternehmen saniert wird. Im Liquidationsfall wären es laut Insolvenzantrag 2,1 Milliarden Euro Passiva. Bei der Components GmbH sind es laut Creditreform 335 Gläubiger und 374 Mitarbeiter, bei der Forschung & Entwicklung GmbH 570 Gläubiger und 765 Mitarbeiter.

Der Gläubigerschutzverband AKV rechnet vor, dass es alles zusammen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro sind, bei rund 2500 Gläubigern und 3623 Dienstnehmern.

Im Insolvenzantrag der KTM AG steht unter anderem, dass es einen "Überbestand" an Motorrädern von rund 130.000 Stück gebe. Dass der Absatz 2024 stark zurückgegangen ist und die Lager so voll sind, liege vor allem am "schwierigen Marktumfeld auf dem für die Antragsstellerin äußerst wichtigen Markt in den USA". Das liege einerseits an der generell rückläufigen Nachfrage, andererseits am Verlust an Wettbewerbsfähigkeit wegen der hohen Produktionskosten in Österreich.

Die Gespräche mit Eigentümern und Gläubigern hätten eine Geldspritze von 650 Millionen Euro bringen sollen, um eine außergerichtliche Sanierung zu schaffen. Die Verhandlungen seien aber "nicht erfolgversprechend" gewesen, um das in der vorgegeben Frist zu erreichen.

Von den Verbindlichkeiten her handelt es bei der KTM AG sich um das mit Abstand größte Insolvenzverfahren in Oberösterreichs jüngster Geschichte seit dem Jahr 2000, analysiert der Gläubigerschutzverband KSV1870. Hinsichtlich der betroffenen Dienstnehmer sei es Platz zwei hinter der im Jahr 2013 eröffneten Tap Dayli Vertriebs GmbH.

