kikaLeiner stellt Insolvenzantrag: Sanierung ist gescheitert

Die Geschichte rund um die Pleite der angeschlagenen Möbelkette kikaLeiner ist um ein Kapitel reicher: Wie das Unternehmen heute per Aussendung bekanntgibt, ist die Sanierung gescheitert. Es wurde erneut ein Insolvenzantrag gesellt. Das Management habe alles Menschenmögliche unternommen, um den Fortbestand des Unternehmens zu ermöglichen, heißt es in einer Stellungnahme. Die Zukunft des Unternehmens liege nun in den Händen des Insolvenzverwalters. Dieser wollte auf Anfrage der OÖNachrichten am Dienstagnachmittag noch keine Stellungnahme abgeben.

Wie berichtet, beendete die Möbelkette das vergangene Geschäftsjahr mit Verlusten. Die Zahl der Beschäftigten wurde auf 1400 reduziert, es gibt noch 17 Filialen, davon zwei kika-Standorte in Oberösterreich (Linz-Urfahr und Ansfelden). Die Zahl der Mitarbeiter in Oberösterreich wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr von 179 auf 144 reduziert, vor der Insolvenz waren es 401 gewesen.

Volker Hornsteiner, Mitglied der Geschäftsleitung, hatte vor einen Monat im Gespräch mit den OÖNachrichten noch betont, dass das Unternehmen die Sanierung im September 2025 schaffen will. "Wir alle arbeiten hart und gehen mit großem Engagement in das zweite Jahr der Sanierung", sagte er.

Der Sanierungsplan von kikaLeiner war im September 2023 angenommen worden. Die Gläubiger bekamen beziehungsweise bekommen 20 Prozent der Forderungen; zehn Prozent binnen 14 Tagen, fünf Prozent binnen 16 Monaten und fünf Prozent binnen 24 Monaten, also bis September 2025.

Signa-Insolvenzen verunsicherten Kunden

Das Insolvenzverfahren im letzten Jahr habe die Marke offenbar nachhaltig beschädigt, heißt es in der heute verschickten Aussendung. Außerdem hätten die Signa-Insolvenzen immer wieder zu Gerüchten und Kundenanfragen geführt, ob kikaLeiner davon auch betroffen ist.

Die allgemeine Kaufzurückhaltung über einen Zeitraum von mittlerweile rund zwei Jahren hätten die Rettung von kikaLeiner zu einer nicht bewältigbaren Aufgabe gemacht. Die Kostensteigerungen in allen Bereichen, wie auch bei den letzten Kollektivvertragsverhandlungen hätten die Gestaltungsspielräume des Unternehmens extrem eng gehalten.

Gewerkschaft rät Beschäftigten: "Nichts unterzeichnen"

Der Möbelhändler könne den Betrieb offenbar nicht weiterführen, heißt es in einer Stellungnahme von Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich, wo die Möbelkette ansässig ist. Sein Rat an die Beschäftigten: "Unterschreiben Sie nichts, setzen Sie keine eigenmächtigen Schritte, kündigen Sie nicht. Sie könnten um Ansprüche umfallen."

Die Gewerkschaft werde nun in enger Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer die Beschäftigten beraten. Im Fall einer Insolvenz übernehme der Insolvenzentgeltfonds die Auszahlung offener Ansprüche.

