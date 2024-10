kikaLeiner noch in den roten Zahlen, weitere 500 Mitarbeiter mussten gehen

Die kika-Filiale in Linz-Urfahr ist einer von zwei übrig gebliebenen Standorten in Oberösterreich.

Die Möbelhandelskette kikaLeiner kämpft um die angestrebte Sanierung. Am 30. September ist das Geschäftsjahr 2023/24 zu Ende gegangen. Das Ziel war gewesen, schon in diesem Jahr eine schwarze Null oder einen Gewinn zu schaffen. Auf die OÖNachrichten-Frage, ob das erreicht wurde, gibt es vom Unternehmen keine konkrete Antwort. Dem Vernehmen nach blieb kikaLeiner von Oktober 2023 bis September 2024 noch in den roten Zahlen.