Kika/Leiner-Pleite: Gläubiger fordern 265 Millionen Euro

Auch die Kika-Filiale in Linz-Urfahr wird schließen, derzeit läuft der Abverkauf.

Wie die Gläubigerschützerverbände Creditreform und Kreditschutzverband von 1870 (KSV) informieren, wurden bis heute Forderungen in Höhe von 265 Millionen Euro angemeldet.

Darin enthalten sind auch Schadenersatzforderungen des Vermieters (Supernova-Gruppe)- sie belaufen sich auf 190 Millionen Euro. Die Mietverträge waren vorzeitig gekündigt worden.

Mehr zum Thema Wirtschaft

Es sind noch weitere Forderungsanmeldungen zu erwarten - etwa von Dienstnehmern. Geprüft werden die Forderungen der Prüfungstagsatzung am 21. Februar. „Erst nach der Prüfungstagsatzung wird eine erste konkrete Einschätzung über das Ausmaß der zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten und eine vorsichtige Quotenprognose möglich sein", sagt Karl-Heinz Götze vom KSV.

Schließung Ende Jänner

Die 17 Möbelhäuser (in Oberösterreich in Linz und Ansfelden) werden nach der Schließung, die Ende Jänner bevorsteht, an den Vermieter zurückgegeben. Bisher läuft der Abverkauf, er soll mit 31. Jänner eingestellt werden. Insgesamt 1350 Beschäftigte sind von der Pleite betroffen.

Hauptinsolvenzursache seien Umsatzrückgänge gewesen, sie seien um 20 Prozent stärke ausgefallen, als erwartet. Mitte November gab das Unternehmen bekannt, dass die Sanierung gescheitert sei. „Bis Februar soll die Frage geklärt werden, wann die Zahlungsunfähigkeit tatsächlich eingetreten ist", sagt Stephan Mazal von Creditreform.

