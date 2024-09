Gut beraten in die berufliche Zukunft starten

Für Jugendliche ist die Berufsorientierung ein entscheidender und zugleich komplexer Prozess. Es gilt, sich über künftige Pers-pektiven Klarheit zu verschaffen und zu erkennen, wo man seine Stärken am besten einsetzen kann und möchte. Wer sich ausführlich informiert und rechtzeitig orientiert, sichert sich beim Berufseinstieg einen Vorsprung.

Die eigenen Talente entdecken

"In der achten Schulstufe müssen sich viele junge Menschen entscheiden, wie es nach der Pflichtschule für sie weitergehen soll. Wir wollen unseren jungen Mädchen und Burschen mit der ,Jugend & Beruf´ eine bestmögliche Orientierungshilfe geben", so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Einblicke in Berufswelten

Am Welser Messegelände wartet ein kostenloses Berufsorientierungsangebot der Superlative auf die jungen Leute – mit 344 Ausstellerinnen und Ausstellern aus den unterschiedlichsten Bereichen, lebenden Werkstätten und ganz vielen Gelegenheiten, in unterschiedlichste Berufswelten reinzuschnuppern und sich auszuprobieren. Heuer gibt es noch mehr Neuheiten und eine großartige digitale Begleitung, die bereits seit Schulbeginn online zur Verfügung steht und die Jugendlichen und deren Eltern optimal auf den Messebesuch vorbereitet.

Es gibt so viele Wege – man muss sie nur kennen

Die Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in Oberösterreich sind vielfältig. Besonders in den Bereichen Technik, Digitalisierung und IT bestehen Chancen, um karrieremäßig richtig durchzustarten. Viele Möglichkeiten stehen jungen Leuten heute mit einer Lehre offen. Sie erhalten damit eine Ausbildung auf Spitzenniveau und werden exakt die Fachkräfte, die am Arbeitsmarkt so dringend gefragt sind.

Für alle Interessen und Talente gibt es die richtige Branche und den richtigen Arbeitsplatz; es gilt nur, das Passende für sich herauszufiltern. Die Messe "Jugend & Beruf", die von der WKOÖ gemeinsam mit dem Land OÖ als Fördergeber veranstaltet wird, leistet dabei seit mittlerweile 35 Jahren eine wichtige Unterstützung.

