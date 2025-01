Dank Refresher-Kurs zurück in den Job

Fachkräfte in der Pflege leisten unglaublich wertvolle Arbeit.

Der Pflegeberuf ist gesellschaftlich unverzichtbar und sehr anspruchsvoll. Pflegefachkräfte, die nach einer längeren Auszeit den Wiedereinstieg zu wagen, haben oft mit großen Unsicherheiten im Hinblick auf ihre eigenen Fähigkeiten zu kämpfen. Manche haben das Gefühl, vieles vergessen zu haben. Hinzu kommt, dass sich die Pflegepraxis in den letzten Jahren stark verändert hat. Unterstützung für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger ist daher gefragt.

Praktische Übungen wichtig

Genau hier setzt der Refresher-Pflegeskills-Kurs an, den zum Beispiel das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried gemeinsam mit dem Vinzentinum, der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, entwickelt hat. Das Krankenhaus gehört damit zu den wenigen Einrichtungen in Österreich, die ein solches Programm anbieten. Der Kurs vermittelt in kompakten Einheiten sowohl theoretische als auch praktische Inhalte.

Schwerpunkte sind unter anderen die Vorstellung aktueller Berufsbilder in der Pflege, Injektions- und Infu- sionsmanagement, das Absaugen bei Tracheostoma oder die Versorgung durch Magensonden. Um den Teilnehmenden wieder mehr Sicherheit für den Berufsalltag zu geben, sind vor allem praxisnahe Übungen wichtig.

Angeboten wird der Kurs seit 2024 zweimal jährlich. Er hat schon einige ehemalige Pflegefachkräfte mit Erfolg zurück in den Beruf begleitet.

