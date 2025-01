Wie "grün" ist die Mechatronik?

Dass der heimische Nachwuchs in diesem Berufsfeld erfolgreich ist, geht aus dem Artikel links hervor. In der immer smarter werdenden Arbeitswelt ist der Job des Mechatronikers bzw. der Mechatronikerin jedenfalls gefragt wie nie. Die Mechatronik bildet die Schnittstelle zwischen Mechanik und Elektronik. Die Tätigkeitsfelder sind vielseitig. Umfasst der Beruf aber auch Green Skills, also die Kompetenzen, um Produkte, Dienstleistungen oder Abläufe für eine klimaneutrale Wirtschaft neu auszurichten?

Wichtiger Beitrag fürs Klima

Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Mechatronikerinnen und Mechatroniker leisten einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Sie sorgen dafür, dass Mechanik, Elektrik und Elektronik miteinander kombiniert funktionieren. Das ist beispielsweise bei Anlagen zur Energieerzeugung und -verteilung, wie zum Beispiel bei Kraftwerken, Windenergieanlagen oder Photovoltaikanlagen besonders wichtig.

Profis für nachhaltige Mobilität

Aber auch im Automobilsektor, wenn es um die Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Emissionen von Treibhausgasen geht, ist der Einsatz von Fachkräften gefragt. Mechatroniker und Mechatronikerinnen mit Schwerpunkt "Alternative Antriebstechnik" sind Profis für Elektromotoren oder Hybridantriebe. Dadurch sind sie Expertinnen und Experten für eine klimaschonende und nachhaltige Mobilität.

