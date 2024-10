Schachinger Logistik

Markus Macho (45) ist in die Geschäftsführung bei Schachinger Pharmalogistik und in der Schachinger Logistik Service GmbH in Hörsching aufgestiegen. Macho wird den Vertrieb verantworten, er war 22 Jahre bei Cargo-Partner tätig.

