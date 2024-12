Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum/Oberösterreichische Gesundheitsholding

Christian Peither (48) ist neuer Leiter der Abteilung Urologie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG). Der gebürtige Steyrer hat in Innsbruck studiert und ist seit 2007 in der Abteilung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper