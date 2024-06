"Auf das Potenzial der Frauen können wir nicht verzichten"

Wissen, was man will, und dafür auch kämpfen": Unter diesem Motto stand die Sommernacht der Unternehmerinnen, die diese Woche im neuen Haus der Wirtschaft in Linz stattfand und zu der mehr als 400 Unternehmerinnen kamen. "Das Einzige, was uns langfristig nach vorne bringt, ist Veränderung", sagte Martina Schwarz, die mit ihrem Bruder den Softwarebetrieb CAD+T führt, bei der Gesprächsrunde. Es gehe darum, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und der Verantwortung, die man der Mannschaft gegenüber habe, gerecht zu werden. Den Wert von Innovationen betonte Lisa Berndorfer-Lechner, Gründerin der auf Kinderkameras spezialisierten Hoppstar GmbH. Weil sie für ihr Patenkind kein geeignetes Geschenk in Form einer Kamera fand, gründete sie selber: "Es ist wichtig, jeden Tag die Extrameile zu gehen und Leistungsbereitschaft zu zeigen."

Preis für eine Übernehmerin

Der Innviertler Flugzeugzulieferer FACC hat im Vorjahr das Frauennetzwerk "Wings for Women" ins Leben gerufen: "Wir haben im Unternehmen eine Frauenquote von 35 Prozent, die nach oben hin aber immer dünner wird", sagt Netzwerk-Präsidentin Sabine Lenzbauer, die 2023 als Gesamteinkaufsleiterin als erste Frau in die Ebene unter dem Vorstand einzog: "Nicht alle Frauen müssen führen, aber es geht darum, sie zu stärken, persönlich zu fördern, ihnen Selbstvertrauen zu geben und finanzielle Sicherheit zu vermitteln. Auf ihr Potenzial können wir nicht verzichten."

Bei der Sommernacht wird traditionell eine Unternehmerin ausgezeichnet: Heuer war es Marlene Schatzdorfer, die in Kürze den Zipfer Metallbaubetrieb Schatzdorfer Gerätebau von ihrer Mutter Gertrude übernehmen wird.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl