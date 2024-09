Das haben wir immer schon so gemacht‘ sind die sieben gefährlichsten Worte in Unternehmen", sagt Isabell Welpe. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der Technischen Universität München hat diese Woche bei der Personalertagung "HR Connect(s)" der Abteilung Human Capital Management (HCM) der Standortagentur Business Upper Austria (biz-up) in St.