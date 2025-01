Austrian Sales Days: Welche Trends den Verkauf künftig prägen werden

Mit welchen Herausforderungen sind Verkauf und Vertrieb aktuell konfrontiert? Welche Chancen bieten sich in der Branche? Welche innovativen Strategien gibt es und welche Trends werden die Zukunft prägen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es bei den Austrian Sales Days: Die Veranstaltung findet am 29. und 30. Jänner in den Promenaden Galerien in Linz statt.

Die Teilnehmer erwarten neben Netzwerkmöglichkeiten und praxisnahen Einblicken Vorträge von renommierten Experten. Führende Köpfe aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Unternehmensführung werden ihre Ansätze und Erfahrungen mit den Teilnehmern teilen.

Unter den Vortragenden sind etwa Marketing- und Vertriebsexperte Roman Kmenta, Maria-Theresa Schinnerl (Expertin für Kundenservice), Trainerin Silvia Agha-Schantl, die Autoren Sarah Weitnauer und Peter Huber, Radprofi Lukas Kaufmann, Rhetorikexperte Jürgen Eisserer, Heinrich Prokop (Gründer Clever Clover), Luisa Kirchmayr (Lernexpertin in HR und Personalentwicklung) und viele mehr. Sie werden etwa die Themen Onlineverkauf, Verkaufspsychologie und -strategie, Preisstrategie, Profiling und vieles mehr behandeln.

Angebote für Teams

Tickets für die Veranstaltung sind online unter salesdays.at erhältlich. Dort finden Interessierte auch zusätzliche Informationen sowie die komplette Liste der Vortragenden. Für Teams ab drei Personen gibt es Sonderkonditionen.

