Career & Connect: OÖN-Jobfestival in der Tabakfabrik

Im Frühjahr ist es wieder so weit: Am Mittwoch, 5. März, laden die OÖNachrichten von 9 bis 16 Uhr zum Jobfestival "Career & Connect" in die Linzer Tabakfabrik. Besucher haben die Möglichkeit, sich direkt bei Unternehmen vorzustellen und Kontakte zu knüpfen, die möglicherweise den Einstieg in das Berufsleben ebnen.

Lesen Sie hier einen Bericht von der ersten Jobmesse: "Künstliche Intelligenz kann keine persönlichen Kontakte ersetzen"

Daneben wird es auch wieder ein kostenloses Styling geben und die Option, professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Auf der Bühne werden bekannte Vortragende Einblicke geben: darunter Eva Langmayr, Geschäftsführerin der Podcast-Agentur "wepodit", oder Lisa-Marie Schiffner – sie ist mit rund vier Millionen Followern in sozialen Medien eine der erfolgreichsten heimischen Influencerinnen.

Lisa-Marie Schiffner Content Creatorin & Start-up-Unternehmerin Alle Folgen Mit rund 4 Millionen Followern auf Instagram, TikTok und YouTube ist Lisa-Marie Schiffner eine der erfolgreichsten Influencerinnen Österreichs.

Auch Themen wie das richtige Bewerbungsschreiben und Tipps für Gehaltsverhandlungen sowie zu digitalem Netzwerken stehen auf dem Programm.

Interessierte Schulen können sich unter careerandconnect@nachrichten.at anmelden. Die Klassen werden mit einem Shuttleservice zur Veranstaltung und wieder zurück zur Schule gebracht. Der Eintritt ist kostenlos.

