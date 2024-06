Jeder Sechste kann sich den Sommerurlaub nicht leisten

Die Österreicher sind reiselustig: Laut Statistik Austria lag die Zahl der Urlaubsreisen in den Sommermonaten 2023 um 32 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau 2019. Und auch 2024 scheint die Reiselust ersten Prognosen zufolge ungebrochen. Allerdings ist der Urlaub für einen Teil der Bevölkerung nicht leistbar: 17 Prozent, also rund ein Sechstel der österreichischen Bevölkerung, können sich heuer keine (zumindest einwöchige) Urlaubsreise leisten. Das geht aus einer Erhebung des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der Linzer Johannes-Kepler-Universität hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. 1001 Österreicher wurden dafür befragt. 2022 waren es 14 Prozent, im Vorjahr 20 Prozent gewesen.

Besonders betroffen sind Haushalte mit niedrigem Einkommen: 34 Prozent der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 2000 Euro können sicher heuer keine Sommerreise leisten.

Auch jene, für die eine Reise heuer grundsätzlich möglich ist, müssen im Urlaub auf ihre Ausgaben schauen: 27 Prozent der Menschen gaben an, heuer weniger als 2023 ausgeben zu können. Bei den Haushalten mit niedrigem Einkommen sind es 40 Prozent: "Auch wenn eine Reise geplant bzw. finanziell möglich ist, muss heuer der Sparstift angesetzt werden. Ein Viertel muss mit einem geringeren Urlaubsbudget als im Vorjahr auskommen", sagt Institutsvorstand Christoph Teller. Urlaube habe für viele heuer einen hohen Preis.

Durchwachsene Stimmung im Tourismus

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Tourismusbarometers 2024 des Beratungsunternehmens Deloitte und der Österreichischen Hoteliersvereinigung, für das 218 Betriebe befragt wurden. Zwar erwarten 60 Prozent der Betriebe für den Sommer ein Umsatzplus. Gleichzeitig verzeichnen 90 Prozent gestiegene Kosten. Zudem rechnen die Touristiker mit einer schwierigeren Preisdurchsetzbarkeit und einer gedämpften Investitionsfreude.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper