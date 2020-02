Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro

1,6 Milliarden Euro werden in Villach in den Ausbau der Produktion von Leistungshalbleitern gesteckt.

Auch in den Standort in Linz, wo in Urfahr im Frühjahr das neue Forschungszentrum für 400 Personen (derzeit 200) bezogen wird, investiert der Chiphersteller. Auf einer Fläche von rund 9600 m² werden modernste Büro-, Labor- und Messtechnikflächen zur Verfügung stehen. In Linz werden Radarchips für Autos und Navi-Teile entwickelt.