Hygiene Austria: Scheidung mit harten Bandagen

Bei der Lenzing AG will man offenbar einen Schlussstrich unter das Abenteuer Hygiene Austria ziehen. Ein Wirtschaftstreuhänder soll die Verwaltung der Anteile am Maskenproduzenten übernehmen.

Nicht so Palmers-Chef Tino Wieser (47). Er gab gestern eine Reihe von Interviews, in denen er die Vorwürfe aus Lenzing zurückwies. Auch die Anschuldigungen, Hygiene Austria habe Schwarzarbeiter beschäftigt, wies Wieser zurück. Für die korrekte Bezahlung von Leiharbeitern sei ausschließlich das Leiharbeitsunternehmen verantwortlich. Man habe mit diesen Unternehmen "marktübliche und transparente Verträge" abgeschlossen, so Wieser.

Mit der Übernahme von Palmers im Herbst 2015 trat Wieser ins mediale Rampenlicht. Gemeinsam mit seinen Brüdern Marc (48 )und Luca (37) und dem Investor Matvei Hutman, dessen Familie nach wie vor 50 Prozent der Palmers-Anteile hält, übernahm er die damals etwas ramponierte Palmers AG um kolportierte 20 Millionen Euro. Mit von der Partie war ursprünglich auch der Oberösterreicher Gernot Friedhuber, Sohn des Fotografen und Bergsteigers Sepp Friedhuber, der aber nach wenigen Monaten Palmers wieder den Rücken kehrte.

Textilien in dritter Generation

Die Großeltern des Brüdertrios Wieser führten in Graz das renommierte Modekaufhaus Knilli. Die Mutter war ebenso Unternehmerin und hatte einen Textilgroßhandel und eine Modekette mit 20 Filialen. Während Tino und Marc der Familientradition folgten und beim italienischen Modekonzern Benetton anheuerten, ging Luca zu Raiffeisen Investment, später zu Red Bull.

Marc Wieser schied 2018 aus dem Palmers-Vorstand aus. Seither führen Tino und Luca Wieser sowie Matvei Hutman die Geschäfte.

Für die Wiesers war Palmers keine Unbekannte. Als das Unternehmen 2004 nach Streitereien im damaligen Vorstand und mit den Eigentümern zum Verkauf stand, versuchten die Wiesers gemeinsam mit Benetton die Übernahme. Den Zuschlag bekam aber der deutsche Beteiligungsfonds Quadriga Capital. Dieser Fonds bzw. das eingesetzte Palmers-Management hatten aber keine glückliche Hand. Deshalb bot sich 2015 eine zweite Chance für die Wiesers und Hutman. Die Restrukturierung dauerte bis 2018. Ein Jahr später, im Herbst 2019, vermeldete Palmers ein Ergebnis vor Steuern von plus 3,6 Millionen Euro.

Eine politische Dimension hat die Sache mit den Masken aus China vor allem auch deshalb bekommen, weil die Ehefrau des Palmers-Vorstands Luca Wieser, Lisa Maria, Büroleiterin von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist. Kommentar von Tino Wieser: "Das hat mehr geschadet als genutzt." (hn)

