Home Office laut Studien 20 bis 30 Prozent weniger produktiv

WIEN. Im Homeoffice seien Beschäftigte um 20 bis 30 Prozent weniger produktiv als im Büro. Das zeigten Studien aus Vor-Corona-Zeiten, sagt Andreas Kreutzer vom Beraternetzwerk Kreutzer, Fischer und Partner. Auch wenn mit der Gewöhnung der Effizienzverlust geringer sein dürfte, bleibe er bestehen, so Kreutzer.

Das betreffe besonders kleine und mittelgroße Unternehmen, die noch nicht so gut digitalisiert sind. "Koordinationsprozesse dauern länger, das ist halt einmal so." In etwa zwei Jahren, wenn die Statistik Austria die Lohnstückkosten für die Coronazeit veröffentlicht, werde der Leistungsabfall seinen Niederschlag finden, erwartet der Experte.

Kreutzer rechnet auch mit einem Kulturwandel bei den Unternehmen: Waren bisher bei Mitarbeitern vor allem Teamfähigkeiten gesucht, verlangten Betriebe nun Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Im Homeoffice hätten Einzelkämpfer Aufwind.