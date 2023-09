Harald Mahrer als Chef des ÖVP-Wirtschaftsbundes bestätigt

Vizepräsidenten bleiben Peter Buchmüller, Wolfgang Ecker, Josef Herk, Doris Hummer, Martha Schultz und Walter Ruck.

"Meine Wiederwahl nehme ich mit großer Leidenschaft und Motivation an", sagte Mahrer laut Aussendung in der Aula der Wissenschaften in Wien vor 200 Delegierten und ÖVP-Prominenz von Parteichef Kanzler Karl Nehammer abwärts. Mahrer will laut seiner Rede Wettbewerbsfähigkeit und Qualität des Wirtschaftsstandortes erhalten. Der Wirtschaftsbund habe "die richtigen Visionen und Lösungen für Österreichs Wirtschaft". Der ÖVP-Bund regiert in der Wirtschaftskammer mit absoluter Mehrheit.

