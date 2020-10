Gesucht: Oberösterreichs digitale Aushängeschilder

Oberösterreichs Wirtschaft ist trotz Coronakrise reich an erfolgreichen Unternehmen. Jenen, die sich in der digitalen Welt auszeichnen, bieten wir erneut eine große Bühne. Die OÖN veranstalten gemeinsam mit der Sparkasse Oberösterreich und der Tabakfabrik Linz am Donnerstag, 10. Dezember, zum zweiten Mal den Digitalos. Coronabedingt wird die Preisverleihung als Livestream auf nachrichten.at übertragen und ist später auch auf TV1 Oberösterreich zu sehen.

Wenn Sie beim Digitalos mitmachen wollen, können Sie sich online auf www.digitalos.at in vier Kategorien bewerben. In der Sparte "Digitale Start-ups" werden junge Unternehmen gesucht, die über eine einzigartige Idee und ein rasch skalierbares Geschäftsmodell verfügen. Wer als Einzelperson im Internet auftrumpft und viele Menschen erreicht, ist in der Sparte "Digitale Person" richtig. Den Sieger dieser Kategorie bestimmen die OÖN-Leser per Onlinevoting.

Unternehmen, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben, kommen in der Kategorie "Digitale Transformation" auf ihre Kosten. Den "Sonderpreis Innovators Network Award" stellt die Stadt Linz über den Innovationshauptplatz zur Verfügung. Gesucht werden hier Firmen mit innovativen Vorzeigeprojekten, die auch Großkonzerne in Anspruch nehmen können.

Die fünfte Sparte ist der "Digitale Pionier". Diese Auszeichnung gebührt einer Person, welche die Digitalisierung in Oberösterreich mit außerordentlichen Leistungen maßgeblich geprägt hat. Im Vorjahr wurde Ex-Google-Sicherheitschef Gerhard Eschelbeck geehrt.

Die Bewerbungsfrist für die zweite Auflage des Digitalos läuft bis Freitag, 30. Oktober. Das Einreichformular finden Sie online. Die OÖNachrichten und ihre Partner treffen aus allen Bewerbungen eine Vorauswahl. Aus dieser Nominiertenliste wählt die Jury die Gewinner. Machen Sie mit und bewerben Sie sich!

