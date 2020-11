Generali: Pohn geht nach Wien, Henk folgt in Linz

Mit 1. Jänner wechselt der 48-Jährige, der aus Zell am Pettenfirst stammt, in die größte Region der Generali: Pohn übernimmt die Leitung für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Er folgt damit Otto Wurzinger (62), der in Pension geht. In Oberösterreich und Salzburg kommt Alexander Henk (47), der in Thalheim bei Wels wohnt, ans Ruder.

Pohn kam im Jahr 1992 zur Generali in Oberösterreich, wo er vom Gebietsinspektor über den Verkaufsberater, Leiter Verkaufsgebiet bis hin zum Leiter des Exklusiv-Vertriebs alle Positionen im Vertrieb durchlief. 2013 wurde er zum Leiter der Region Oberösterreich und Salzburg bestellt.

Henk startete seine Karriere bei der Generali 1996 als Kundenbetreuer. Rasch avancierte er zum Verkaufsberater und Leiter Verkaufsgebiet. Seit 2014 verantwortet er die Leitung des Exklusiv-Vertriebs in Oberösterreich.

Alexander Henk Bild: Sabine Starmayr

