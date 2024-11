Geldtag: Schicken Sie uns Fragen!

Mit allen wichtigen Fragen rund um das Thema Geld beschäftigt sich der Geldtag der OÖN am Freitag in den Promenaden Galerien in Linz. Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen per Mail an wirtschaft@nachrichten.at zu senden. Um 12.45 Uhr beginnt die erste Diskussionsrunde zu den Pensionen mit Heinrich Schaller (Generaldirektor Raiffeisenlandesbank OÖ), Stefanie Christina Huber (Generaldirektorin Sparkasse OÖ), Oberbank-Vorstand Martin Seiter, Klaus Kumpfmüller (Vorstandsvorsitzender Hypo OÖ) und Carmen Treml (Agenda Austria).

Um 14.05 Uhr findet der Börse-Talk mit den Finanzvorständen Felix Strohbichler (Palfinger) und Florian Heindl (FACC) statt. Danach diskutieren Manfred Pammer (Athos Immobilien), Andrea Lang (Münze Österreich), Werner Lehner (WSS, Foto oben) und Andreas Fellner (Partner Bank) über die Anlageformen Gold, Immobilien und Anleihen.

Werner Lehner Bild: privat

Um 15.30 Uhr diskutieren Walter Oblin (Vorstandschef Post), Volkswirt Peter Brezinschek, Helmut Nuspl (Schoellerbank) und Rudolf Eder (Bankhaus Spängler, Foto unten) über Aktien.

Rudolf Eder vom Bankhaus Spängler Bild: Spängler

Diskutieren Sie mit dem Gourverneur

Wie steht es um den Euro? Ist die Inflation besiegt? Und welche Zukunft hat das Bargeld? Um diese Fragen wird es am Montagabend (2. Dezember) beim Nationalbank-Forum in den Promenaden Galerien in Linz gehen. Der Gouverneur der Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, der auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist, stellt sich der Diskussion mit Besuchern.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Einlass um 17.30 Uhr. Im Anschluss lädt die Nationalbank die Gäste auf Brötchen und Getränke ein.

Anmelden können Sie sich unter nachrichten.at/nationalbank

OeNB-Chef Robert Holzmann Bild: Antonio Bayer

