Palfinger trotzt der Bauflaute: Weltweit gut aufgestellt

Der Krankhersteller beschäftigt weltweit 12.541 Mitarbeiter und will 2025 an der Drei-Milliarden-Euro-Umsatzmarke kratzen.

Es sind keine einfachen Zeiten, die der Salzburger Krank- und Hebespezialist Palfinger AG (mit Werk in Lengau im Bezirk Braunau) durchlebt. Die Bauwirtschaft, die rund 40 Prozent zum Umsatz von zuletzt 2,45 Milliarden Euro beiträgt, schwächelt in Westeuropa und besonders in den Kernmärkten Österreich und Deutschland. Auch allgemein ist vieles auf Krise und Investitionszurückhaltung in Europas Industrie gebürstet.