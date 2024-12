Wie soll man investieren?

Aktien sind das beste Instrument, um sich vor Inflation zu schützen", sagte der Ökonom und frühere langjährige Raiffeisenbank- Chefanalyst Peter Brezinschek beim OÖN-Geldtag. Es habe nur ein Jahrzehnt gegeben, in dem diese Anlageklasse nicht über der Teuerungsrate hinausgekommen sei, nämlich in den Jahren 2000 bis 2010. Dies sei an der Internetblase im Jahr 2000 gelegen. Die hat den Markt zu sehr aufgeblasen, was später beim Platzen teuer bezahlt werden musste.