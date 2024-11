OÖN-Geldtag: "Wir brauchen ein anderes Wort für Pensionsreform"

Schon in der Jugend an die Pension zu denken: Diesen Weitblick bewiesen 300 Schüler aus ganz Oberösterreich, die am Freitag in den Promenaden Galerien mit Ex-Finanzminister Wilhelm Molterer und Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau der Sparte Banken, diskutierten. Vertreten waren die HBLA Lentia, die Handelsakademien Gmunden und Rudigierstraße, das Linzer Fadingergymnasium, das Brucknergymnasium Wels sowie die Berufsschule Rohrbach und die HTL Paul-Hahn-Straße.