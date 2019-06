Forschung: 136 Millionen Euro für Oberösterreich

Das sind 25 Prozent mehr als 2017 und ein Fünftel der österreichweiten FFG-Förderungen.

"Oberösterreich gewinnt damit weiter an Forschungsstärke und Innovationskraft, davon profitiert der Standort massiv", sagt Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner.

Entscheidend sei die Kooperation zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, um die Ergebnisse rasch in die Unternehmen und auf den Markt zu bringen. Ausgeprägte Themenbereiche und Stärkefelder bei den Förderprojekten seien die industrielle Fertigung, Werkstofftechnik und Automatisierung.

Eine zunehmend stärkere Rolle spielen die Informations- und Kommunikationstechnologien, so Achleitner am Montag in einer Aussendung.

