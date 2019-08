Fleischwaren: Wolfgang Hochreiter übernimmt Anteile seines Bruders

Der seit 1958 bestehende Betrieb bleibe mit der Übernahme der 25 Prozent durch Wolfgang Hochreiter weiterhin im Familienbesitz, teilte das Unternehmen heute, Freitag, mit. Gottfried Hochreiter werde sich künftig intensiver eigenen unternehmerischen Aktivitäten widmen, heißt es. Welche dies sind, wurde nicht mitgeteilt.

Hochreiter Fleischwaren erwirtschaftet mit mehr als 500 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von rund 170 Millionen Euro. Das Unternehmen beliefert Kunden in Europa und Übersee mit Schinken, Salami, Speck und Brühwurstprodukten sowie Convenience-Produkten (Lasagne, Pasta, Toast, Holzofenbrot). 90 Prozent des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. Geschäftsführer von Hochreiter Fleischwaren ist Peter Weidinger.

Zweites Hauptstandbein des Unternehmens ist der Gesundheitsbereich mit dem Kur- und Rehazentrum "Vortuna" in Bad Leonfelden und dem Rehabilitationszentrum „Am Kogl“ in Sankt Georgen im Attergau. Mit dem Gesundheitsbereich sind es in der gesamten Gruppe rund 750 Mitarbeiter und 200 Millionen Euro Umsatz.