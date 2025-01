Feronia: Ein Hotel mit ökologischer Verantwortung

CO2-neutrale Energieversorgung, regionale Wertschöpfung, Abfallmanagement, soziale Verantwortung: Im Kurhaus Schärding sind ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit ebenso wichtig wie ökonomische Tragfähigkeit. Das Hotel, eigenen Angaben zufolge das erste in Oberösterreich mit zertifizierter Gemeinwohl-Bilanz, plant für heuer weitere Aktivitäten, zum Beispiel ein Energiemonitoring und die Berechnung des CO2-Fußabdrucks pro Nächtigung. Beim Nachhaltigkeitspreis Feronia hat sich das Kurhaus Schärding (Geschäftsführer: Harald Schopf) in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig" beworben.

Unternehmen, Schulen und Vereine aus ganz Oberösterreich sind aufgerufen, sich bis 1. Februar unter nachrichten.at/feronia für den Nachhaltigkeitspreis zu bewerben. Es gibt vier Kategorien: "Durch und durch nachhaltig", "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen", "Vielfalt der Nachhaltigkeit" und "Nachhaltig lernen und lehren". Alle Bewerber sind zur Preisverleihung am 20. März in der Oberbank in Linz eingeladen. Nutzen Sie den Abend zum Netzwerken!

