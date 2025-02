Feronia: Noch bis Samstag für Nachhaltigkeits-Preis bewerben!

Vom mittelständischen Familienbetrieb bis hin zum Einpersonenunternehmen, Verein oder Schulprojekt: Sie können sich noch bis Samstag, 8. Februar, für den OÖN-Nachhaltigkeitspreis Feronia bewerben.

Hier geht es zur Bewerbung

In vier Kategorien werden Sieger ermittelt, sie werden am 20. März in der Oberbank in Linz ausgezeichnet. Bereits eingereicht hat der Ennser Biologe Bernd Pfleger, der sich als Reiseveranstalter mit "Experience Wilderness" selbstständig gemacht hat. Er will Naturschutz mit Tourismus in Einklang bringen und vermittelt Kunden umweltfreundliche Wildnistouren und Fernreisen ohne Flugzeug.

Am GrubauerGut lernen Kinder Natur und Landwirtschaft kennen. Bild: Grubauergut

Das GrubauerGut in Ried in der Riedmark ist nicht nur ein Bio-Bauernhof, sondern auch ein sozialpädagogischer Verein: Kindern und Erwachsenen wird etwa der Anbau von Obst und Gemüse nähergebracht. Auch zahlreiche Tiere leben am Hof. Der Verein plant unter anderem einen barrierefreien Gemeinschaftsraum und eine eigene Kochschule.

