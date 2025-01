Wenn aus alten Reifen Schutzmatten werden

Dem Recycling von Altreifen hat sich Kias aus Ohlsdorf verschrieben: In der Anlage werden alte Reifen in die Bestandteile Gummi und Stahl zerlegt. Das Endprodukt sind hochwertige Wertstoffe, die für die Herstellung neuer Produkte, etwa für Fallschutzmatten, eingesetzt werden können. Auch der Stahl kann eingeschmolzen und wieder verwendet werden. Laut eigenen Angaben wird die Hälfte der jährlich rund 30.000 Tonnen in Österreich anfallenden Altreifen einer sinnvollen Verwertung zugeführt und zu Gummimehl beziehungsweise -granulat verarbeitet.

Kias mit Geschäftsführer Christian Zirgoi hat sich für den Nachhaltigkeitspreis Feronia in der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" beworben. Es gibt weiters die Kategorien "Durch und durch nachhaltig", "Vielfalt der Nachhaltigkeit" und "Nachhaltig lernen und lehren". Bewerben kann man sich bis 1. Februar unter nachrichten.at/feronia.

Nachhaltiges Festival

In der Kategorie "Vielfalt der Nachhaltigkeit" hat sich der Kulturverein Free Tree aus Taiskirchen beworben, der seit 2012 das gleichnamige Festival im Innviertel ausrichtet. Nachhaltigkeit ist dabei das Kernprinzip: Im Zentrum stehen klimafreundliche Mobilität mit einem Shuttleservice vom Bahnhof zum Gelände, Abfallvermeidung, regionale Bio-Produkte und soziale Inklusion. Besucher werden eingebunden.

Das biozertifizierte Musikfestival Free Tree in Taiskirchen. Bild: Tim König

Erzählen auch Sie uns Ihre Nachhaltigkeits-Geschichte! Alle Bewerber sind zur Preisverleihung am 20. März im Oberbank Forum in Linz eingeladen.

