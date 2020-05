EU-Prognose: Auf Absturz folgt rasche Erholung

Das Zitat spiegelt den Ernst der Lage: "Europa erlebt einen wirtschaftlichen Schock, der seit der Großen Depression ohne Beispiel ist", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gestern, Mittwoch, bei der Veröffentlichung der EU-Frühjahrsprognose. Dennoch ist die EU optimistischer, als Beobachter es erwartet hätten. Denn nach dem heurigen Einbruch der Wirtschaft im Euroraum von 7,7 Prozent soll es 2021 steil bergauf gehen: Die EU-Kommission rechnet für 2021 mit einem Wachstum von 6,3 Prozent.

Für Österreich erwartet die Kommission einen Absturz des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 5,5 Prozent in diesem Jahr und eine Erholung von fünf Prozent für 2021. In Deutschland soll das BIP heuer um 6,5 Prozent einbrechen und im nächsten Jahr dann um 5,9 Prozent steigen.

Italien, das besonders stark von der Pandemie betroffen ist, wird sogar ein Einbruch von 9,5 Prozent vorausgesagt. Im nächsten Jahr werde es dann 6,5 Prozent Wachstum geben. Auch in Spanien sind die Aussichten mit einem Minus von 9,4 Prozent in diesem Jahr düster, bevor das BIP 2021 wieder um sieben Prozent zulegen dürfte. Beide Länder sind massiv vom ausbleibenden Tourismus betroffen: Im März etwa ist der Tourismus in Spanien um zwei Drittel eingebrochen. Er trägt rund zwölf Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Vor der Pandemie stieg die Zahl der Touristen sieben Jahre in Folge und machte Spanien zum zweitbeliebtesten Urlaubsziel der Welt. Laut EU ist eine Tourismusflaute auch in Österreich ein Abwärtsrisiko.

Aufgrund der staatlichen Rettungsmaßnahmen für die Konjunktur wächst der Schuldenberg der Währungsunion 2020 über die Marke von hundert Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Griechenland nähert er sich der 200-Prozent-Marke. In Österreich soll die Staatsverschuldung heuer um mehr als acht Prozentpunkte auf 78,8 Prozent der Wirtschaftsleistung nach oben schnellen.

