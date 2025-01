Einzige Frau im OMV-Vorstand geht

Der OMV kommt ein Vorstandsmitglied abhanden. Am 28. Februar wird Daniela Vlad ihr Vorstandsmandat niederlegen. Das gab der börsenotierte Öl- und Gaskonzern am Mittwoch bekannt.

Das Aus erfolge in gegenseitigem Einvernehmen, heißt es. Vlads Verantwortlichkeiten werden von den übrigen Vorstandsmitgliedern wahrgenommen. Es sind dies Vorstandschef Alfred Stern, Finanzchef Reinhard Florey, Martijn van Koten und Berislav Gaso. Stern, van Koten und Gaso sind bis 2026 bestellt, Florey bis 2027.

Daniela Vlad wird die OMV verlassen. Bild: Andreas Jakwerth

OMV-Aufsichtsratschef Lutz Feldmann sagt: "Ich möchte Daniela Vlad für ihre Beiträge zur erfolgreichen Entwicklung des Chemicals-Segments in den letzten zwei Jahren aufrichtig danken. Unter ihrer Führung wurden steigende Finanzergebnisse in Chemicals sowie Fortschritte bei der Agenda für nachhaltige Chemikalien erzielt. Wir bedauern diesen Schritt, den wir im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen haben. Wir wünschen Daniela Vlad alles Gute für ihre Zukunft." Vlad trat ihre Position am 1. Februar 2023 an, ihr Vertrag wäre bis 2026 gelaufen.

Druck aus dem Aufsichtsrat

Dem Vernehmen nach soll der Abgang nicht friktionsfrei ablaufen. Bei der jüngsten Hauptversammlung im Sommer 2024 konnten sich die beiden neu gewählten Aufsichtsratmitglieder des OMV-Miteigentümers Adnoc, Khaled Salmeen und Khaled Al Zaabi, nicht von Vlad überzeugen. Die beiden sollen Druck auf die Vorstände ausüben, des geht um die seit Längerem geplante Fusion der Chemie- und Kunststoffsparten von OMV und Adnoc, Borealis und Borouge. Daran spießt es sich. Von der OMV hieß es stets: "Wir befinden uns in laufenden, ergebnisoffenen Verhandlungen mit Adnoc. Wir führen diese Verhandlungen im besten Interesse der OMV und unter Berücksichtigung der Interessen unserer Aktionäre und Mitarbeiter."

Die Adnoc hält 24,9 Prozent an der OMV, die Republik über die Staatsholding Öbag 31,5 Prozent. 43,4 Prozent sind Streubesitz, 0,2 Prozent eigene Aktien. Der Konzern beschäftigte im dritten Quartal 2024 mehr als 21.000 Mitarbeiter und setzte 8,6 Milliarden Euro um. Kommenden Dienstag werden die Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert.

