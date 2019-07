Einzelhandel steuert auf Übersättigung zu

Heuer werde das Plus trotz vorteilhafter Rahmenbedingungen – steigende Beschäftigung, Lohnzuwächse – noch schlechter ausfallen.

Das schreiben die Ökonomen der UniCredit Bank Austria in einem Branchenbericht. Sie sehen für die Kaufleute ein langfristiges Dilemma: die allmähliche Sättigung der Haushalte mit Konsumgütern. "Eine Entwicklung, die sich in allen europäischen Ländern beobachten lässt", stellt Ökonom Günter Wolf in dem Bericht fest.

Baumärkte: plus fünf Prozent

2018 haben der Lebensmittelhandel mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro Umsatz, die Apotheken mit plus 3,9 Prozent auf 4,8 Milliarden und die Baumärkte mit einem Plus von fünf Prozent auf 4,1 Milliarden Euro am meisten vom Kaufkraftkuchen abgeschnitten. "Der Wohnbau boomt", sagt Wolf. Verlierer waren der Bekleidungs-, der Schuh- und der Möbelhandel mit einem realen Minus von rund zwei Prozent.

Lücken im Internet

Mehr anstrengen müssten sich die österreichischen Händler im Internet, besagt die Studie. Im EU-Schnitt haben 26 Prozent der Kaufleute einen Online-Shop, in Österreich sind es nur 22. Klar an der Spitze liegen Dänemark und die Niederlande mit mehr als 50 Prozent. Die Österreicher haben im Vorjahr bereits um 7,5 Milliarden Euro auf Internet-Plattformen eingekauft; der heimische Handel konnte davon nur rund drei Milliarden Euro lukrieren. Die Masse holten sich die internationalen Riesen wie Amazon.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at