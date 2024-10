Digitalos: Die Bewerbungsfrist läuft noch eine Woche

Die Bewerbungsfrist für den Digitalos, den größten Digitalpreis des Landes, geht in die Schlussphase: Noch genau eine Woche, bis Samstag, 12. Oktober, können sich heimische Firmen unter digitalos.at bewerben. Dort finden Sie auch alle relevanten Infos. Bewerbungen sind in drei Kategorien möglich: "Digitale Start-ups", "Digitale Transformation" und "Digitales Projekt". In der Kategorie "Digitale Persönlichkeit" gibt es eine Vorauswahl durch die Jury, die OÖN-Leser entscheiden über den Sieger. Der Frauen-Sonderpreis "Digitalia" und die "Digitale Pionierleistung" für das Lebenswerk werden direkt von der Jury vergeben.

Viele Firmen haben ihre Chance bereits genutzt: Peneder Bau-Elemente hat sich in der Kategorie "Digitales Projekt" beworben. Das Unternehmen hat den "connecdoor.check" entwickelt, der eine dokumentierte Funktionsprüfung von Multifunktionstüren ermöglicht. Das Prüfgerät wird durch eine App ergänzt.

Philipp Dickinger, Leiter des Gemeindeamts Garsten (Eckerstorfer)

In derselben Kategorie ist auch die Coders.Bay mit Sitz in der Linzer Tabakfabrik dabei: Das Projekt "Code.Fusion" soll helfen, Asylwerbenden eine Ausbildung im Bereich Coding zu bieten. Damit wird auch dem Fachkräftemangel begegnet.

Wolfgang Kurz, Leiter der Coders.Bay Bild: HERMANN WAKOLBINGER

Die Marktgemeinde Garsten hat binnen eines halben Jahres eine digitale Transformation hingelegt, eine neue Kommunalsoftware implementiert und das Bürgerportal integriert und damit in der Kategorie "Digitale Transformation" eingereicht.

In dem wachsenden US-Schönheitsmarkt hat sich ein Start-up mit oberösterreichischen Wurzeln etabliert: Mangomint ist auf Software für die Wellnessindustrie spezialisiert. Vor einigen Monaten hat das in Kalifornien gegründete Unternehmen einen Europa-Sitz in der Linzer Tabakfabrik eröffnet.

Mangomint-Gründer Sandra Huber, Daniel Lang, Dan Poineau Bild: Mangomint

Alle Bewerber sind zum Gala-Abend am 12. November herzlich eingeladen.

