Chinesische Aktien entschieden das OÖN-Börsespiel

Fast 60 Prozent Gewinn in einer Zeit, in der die internationalen Börsen von Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation durchgeschüttelt wurden. Der Wiener Pensionistin Elisabeth Heiss gelang dieses Kunststück.

Ihr Geheimnis: Aktien chinesischer Unternehmen, die an den US-Börsen notieren, konnten zwischenzeitlich deutliche Kursgewinne erzielen und genau diese Aktien kaufte Heiss beim Spiel. "Angefangen hab ich mit österreichischen Aktien, die haben dann gleich einmal 20 Prozent verloren", erzählt Heiss im OÖN-Gespräch.

Die verkaufte sie dann und setzte voll auf chinesische Aktien. Beraten wurde sie dabei von ihrem Sohn. "Aber es war schon meine Entscheidung. Es gehört halt auch eine kräftige Portion Glück dazu", sagt Heiss.

Privat hält sie keine Aktien. "Dazu fehlt mir das Geld. Ich war Verkäuferin, da verdiente man nicht so viel", so Heiss. Was sie mit dem Auto macht, das sie beim Spiel gewonnen hat, wisse sie noch nicht. Gute Chancen, den Citroen C3 zu bekommen, hat ihre Enkelin. "Die würde sich sicher freuen." Den Wagen selbst in Empfang nehmen möchte sie aber schon. "Wenn es die Pandemie zulässt, würde ich gerne nach Linz kommen", sagt die 77-Jährige.

Chinesische Aktien waren es auch, die die Klassenwertung zugunsten der 4BHET des Linzer Technikums HTL Paul-Hahn-Straße entschieden. Anfangsgewinne hätten dann den Ehrgeiz der Schüler geweckt, sagt Anja Weiermann, die an der Schule das Fach "Wirtschaft und Recht" unterrichtet und die siegreiche Klasse betreut hat.

Das Börsespiel war fast schon so etwas wie eine Schulmeisterschaft im Linzer Technikum. Die ersten fünf Ränge wurden von Klassen aus der Paul-Hahn-Straße belegt. Das Spiel biete die Gelegenheit, die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge im Unterricht zu erklären. "Da gehören heuer auch ethische Themen dazu", sagt Weiermann in Anspielung auf den grausamen Krieg in der Ukraine und die Reaktionen der Aktienbörsen darauf. Hier sah auch der Sieger in der Schülerwertung Marvin Hödlmoser aus St. Gilgen seine Chance. "Ich habe zu dem Zeitpunkt, als der chinesische Markt unter Druck geriet, einfach alles auf eine Karte gesetzt." Der 18-Jährige nahm bereits zum zweiten Mal am OÖN-Börsenspiel teil. Er darf sich über ein iPhone freuen.

Der Citroën C3 ist der Hauptpreis in der Erwachsenenwertung. (RLB OÖ) Bild: (RLB OÖ)

Die Gewinner des 20. OÖN-Börsespiel

Erwachsene

Nachdem sie bei heimischen Aktien herbe Kursverluste hinnehmen musste, kaufte Elisabeth Heiss Papiere chinesischer Unternehmen, die an US-Börsen notieren. Diese Glücksgriffe brachte ihren den Sieg beim OÖN-Börsespiel im Kooperation mit Raiffeisen OÖ

Ergebnis

1. Elisabeth Heiss +58,97%

2. Lukas Schober +56,01%

3. Patricia Heiß +48,35%

4. Haralabos Poultidis +44,15%

5. Traude Poultidis +42,96%

6. Andreas Perci +41,54%

7. Martina Stadler +40,53%

8. Franz Urbanek +38,94%

9. David Hennerbichler +38,24%

10. Roland Köplinger +37,67%

Schulklassen

Eine Art Schulmeisterschaft war das OÖN-Börsespiel für das Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße. Das ist auch ein Verdienst des Lehrpersonals. Mit auf dem Bild: Direktor Norbert Ramaseder, die Abteilungsvorstände Doris Fiala und Rainer Schmidtgrabmer und die spielbegleitenden Professorinnen Anja Weiermann und Judith Schreibmüller

Ergebnis

1. 4BHET Paul-Hahn +32,99%

2. 4AFMBMAF P.-Hahn +28,85%

3. 3AFET Paul-Hahn +22,71%

4. 2AFMBM Paul-Hahn +19,89%

5. 5BHME Paul-Hahn +17,17%

6. 2MBK HAK Perg +16,12%

7. 2AFET Paul -Hahn +13,84%

8. 4Bk HAK Steyr +13,77%

9. 5AHMBT Paul-Hahn +13,42%

10. 4CHL HLW Steyr +13,02%

Schüler

Nachdem Marvin Hödlmoser vergangenes Schuljahr mit seiner Klasse beim OÖN-Börsepiel gut abschnitt, versuchte der 18-jährige Schüler der HAK Bad Ischl heuer im Alleingang sein Glück. Und das mit Erfolg: Durch Beobachtungen der Russland-China-Handelsbeziehungen sicherte sich der 18-Jährige mit Aktien chinesischer Firmen den Preis.

Ergebnis

1. Marvin Hödlmoser +37,56%

2. Leon Stadler +35,50%

3. A. Wetzlmayr +20,00%

4. Robin Gassner +17,77%

5. Alexander Birklbauer +17,69%

6. Nico Banzhirsch +16,93%

7. Melih Özkaya +15,85%

8. Nathaniel Raguz +14,87%

9. Florian Kaiser +14,57%

10. Lorenz Horvath +13,27%