China im Aufschwung

Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft ist auf ein Zehn-Jahres-Hoch gestiegen. Seit das Land das Coronavirus weitgehend im Griff hat, geht es mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder bergauf. Der Außenhandel erholt sich, die Industrieproduktion steigt, und als einzige große Wirtschaftsnation wird China in diesem Jahr ein Wachstum vorweisen können. Im dritten Quartal waren es schon 4,9 Prozent.

Der Einkaufsmanager-Index (PMI) für das produzierende Gewerbe stieg im Oktober auf 53,6 Punkte. Das ist der höchste Stand seit Jänner 2011. Mehr al 50 Punkte bedeutet, dass die Industrie wächst. China zeigt, dass der Kampf gegen das Virus auch ein Kampf gegen die Rezession ist. Seit dem Sommer hat China nur noch vereinzelt kleinere lokale Ausbrüche wie jüngst in Kaschgar in Nordwestchina erlebt, auf die aber sofort mit strengen Maßnahmen reagiert wird.

So haben sich der Alltag und die Wirtschaftstätigkeit normalisiert. Die neue Welle an Infektionen in Europa dürfte die Nachfrage aus dem Ausland dämpfen. In den jetzt vorgelegten Zahlen sind die jüngsten Entwicklungen in der EU noch nicht enthalten.