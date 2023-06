Batteriespezialist Banner erreicht wieder Vorkrisenniveau

Veränderungen in der globalen Autobranche, steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal sowie rissige Lieferketten hätten das abgelaufene Geschäftsjahr der Gruppe geprägt, gab Banner heute, Dienstag, bekannt. Man habe sich aber trotz schwieriger Rahmenbedingungen behaupten können, sagte Andreas Bawart, der kaufmännische Banner-Geschäftsführer.

Das Familienunternehmen mit 785 Beschäftigten setzte zuletzt 4,1 Millionen Batterien ab und 307 Millionen Euro um. 2019 waren es ebenso 307 Millionen Euro gewesen, bei 4,8 Millionen Batterien. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren 2020/21 und 2021/22 lagen die Umsätze bei 272 bzw. 286 Millionen Euro. Ertragszahlen nennt Banner traditionell keine.

Rund 30 Prozent des Geschäfts macht das Unternehmen mit der Erstausstattung von Fahrzeugen, 70 Prozent werden mit Ersatzprodukten im Handel und in Kfz-Werkstätten erlöst. Wachstumschancen sieht Banner in China: Dort lassen die Oberösterreicher Produkte seit Mai vom Lizenzpartner Leoch produzieren und verkaufen. Auch die Lizenzverlängerung mit der US-Batteriemarke Duracell soll das Geschäft ankurbeln, vor allem in Europa.

In den vergangenen drei Jahren investierte Banner 25 Millionen Euro in die Leondinger Zentrale. Heuer sollen die Photovoltaik-Anlage erweitert und das Bürogebäude saniert werden.

Dass klassische Blei-Säure-Batterien wegen des Wandels zur Elektromobilität ausgedient hätten, glaubt Bawart nicht. Bei Fern-Lkws gebe es derzeit etwa noch keine Alternativen zum Verbrennungsmotor. Zweites Standbein von Banner sind Industriebatterien, die im Werk in Thalheim bei Wels erzeugt werden. Zu den Anwendungsgebieten gehören etwa Elektrostapler, Hebebühnen und Golfwagen, aber auch Sicherheits- und Notstrombatterien für Krankenhäuser und Kraftwerke.

