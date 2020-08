Bargeld bleibt weiter beliebt

Laut einer Umfrage der ING Bank verwenden sie im europäischen Vergleich überdurchschnittlich oft Cash. So zahlen hierzulande noch 71 Prozent der 1000 Befragten in Restaurants in bar, während der Europaschnitt bei 30 Prozent liegt.

43 Prozent der Österreicher gaben an, dass sie wegen der Corona-Pandemie ihre Bankomatkarte jetzt öfter verwenden.