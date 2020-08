Amag übernimmt Mehrheit an deutschem Luftfahrtzulieferer

Die Kernkompetenz des deutschen Unternehmens liege in der mechanischen Bearbeitung von Aluminium und Titan, das für die Luft- und Raumfahrt verwendet werde. APC hat Standorte in Übersee am Chiemsee und in Karlsruhe. Der Abschluss der Transaktion soll im Spätherbst erfolgen, teilte die Amag heute, Montag, in einer Aussendung mit. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Durch die Übernahme verlängere die Amag die Wertschöpfung und biete „erstmalig neben gewalztem Halbzeug auch mechanisch bearbeitete Fertigprodukte“ an, wird Amag-Vorstandschef Gerald Mayer in der Aussendung zitiert. Der Aluminiumkonzern wird die APC als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Amag-Gruppe weiterführen. Der bisherige Eigentümer Rolf Philipp bleibt mit 30 Prozent beteiligt und kümmert sich um die strategische Entwicklung im Bereich Luftfahrt.