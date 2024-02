Heißes Gerücht: US-Skistar Shiffrin bald eine Steirerin?

In Innsbruck soll sie mit ihrem Freund Alexander Aamodt Kilde bereits eine Wohnung besitzen. Doch verlegt Mikaela Shiffrin demnächst ihren Wohnsitz nach Ramsau am Dachstein oder Umgebung? Auf diese Region jedenfalls zentrieren sich die Mutmaßung rund um die 28-jährige Amerikanerin. Laut der "Kleinen Zeitung" würden die noch noch nicht von offizieller Seite bestätigten Gerüchte besagen, dass Shiffrin momentan den Immobilienplatz sondiere oder alternativ auf der Suche nach einem Bauplatz sei.

Kilde mit vielen Verbindungen zur Ramsau

Mit dem Ort der Nordischen WM 1999 hat vor allem Kilde viele Verbindungen seit Kindheit an. Er verbrachte viel Zeit bei der Familie von Wolfgang Mitter, dem damaligen WM-OK-Chef. Dessen Sohn Mark ist in Shiffrins Betreuerteam zu finden, dazu wird gerne auf der nahen Reiteralm trainiert. Von Plänen Shiffrins, dauerhaft in die Obersteiermark zu ziehen, weiß Mitter zwar nichts, "aber es würde mich sehr freuen".

Derzeit befindet sich die Ski-Weltcup-Rekordsiegerin in der Rehabilitation. Shiffrin flog in der ersten Cortina-Abfahrt am 26. Jänner von der Strecke ab und landet im Fangnetz. Die Gesamtweltcupführende kammit einer Innenbandverletzung im Knie glimpflich davon und will in Kürze ihr Comeback geben. "Work in progress", schreieb sie kürzlich zu einem Video auf der Internetplattform "X", das sie beim Gewichtestemmen zeigt. Ihr verletztes linkes Knie ist dabei nur noch leicht mit Tape fixiert.

