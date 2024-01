Update zu Matthias Mayer: "Es geht ihm leider nicht so gut"

Matthias Mayer war vergangenen Donnerstag bei einem Empfang in Kitzbühel aus der Rolle gefallen, war auf einen Stuhl gestiegen und hatte unter anderem die anwesende Landeshauptfrau Niederösterreichs, Johanna Mikl-Leitner, beschimpft. Der dreimalige Ski-Olympiasieger wurde von Securities und Polizei-Beamten aus dem Saal gebracht.

Der ÖSV wies danach in einer knapp gehaltenen Aussendung auf psychische Probleme des Kärntners hin: "Wir mussten heute mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft, noch nicht überwunden hat."

Anfang der Woche gab nun Herbert Mandl ein Update zum Zustand Mayers. "Dem Matthias geht es leider nicht so gut und es ist leider eine Tatsache, dass er seine gesundheitlichen Probleme nicht überwunden hat", fand der ÖSV-Alpinchef bei ServusTV erst ähnliche Formulierungen, wie sein Verband.

Dann ergänzte Mandl, dass Mayer in Kitzbühel "wieder einen Rückfall" gehabt habe: "Er ist momentan in Behandlung, es geht ihm nicht so gut und es wird einige Zeit brauchen, bis er das wieder in Ordnung bekommt."

Die Kollegen leiden mit. "Es tut mir irrsinnig leid für ihn. Es zipft mich voll an, dass gewisse Leute sicher nicht mehr das ganz so gute Bild von ihm haben", sagte Vincent Kriechmayr, der öffentlich eine Lanze für Mayer brach.

Schon Mayers plötzlicher Rücktritt Ende 2022 hatte erste Spekulationen über gesundheitliche Ursachen auf den Plan gerufen.

