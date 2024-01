Eklat um Dreifach-Olympiasieger Mayer in Kitzbühel

Ein Eklat überschattet die 84. Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Es geht um den dreimaligen Olympiasieger Matthias Mayer, der im Dezember 2022 seine Ski-Karriere beendet hat. Der 33-Jährige weilt in offizieller Funktion für Ski Austria in der Gamsstadt. Der Kärntner ist als Coach (für die Europacup-Gruppe) und Berater des Speed-Teams mit von der Partie.

Zu Mittag war er noch stoisch ruhig und gelassen österreichischen Journalisten bei einem Round Table im Hotel Kitzhof Rede und Antwort gestanden. "Am Nachmittag eskalierte die Situation. Mayer benahm sich - laut Zeugenaussagen - beim Empfang der niederösterreichischen Landesregierung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner daneben. Mayer habe Personen angepöbelt, Rotwein verschüttet und die Landeshauptfrau beschimpft. Er sei auf einem Stuhl gestanden und habe geschrien.

In Folge wurde der Kärntner von der Security aus dem Saal entfernt und in ein Spital gebracht. "Ski Austria" kommentierte den Zwischenfall wie folgt: "Wir mussten heute mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft, noch nicht überwunden hat. Als Ski Austria Familie haben wir ihm gemeinsam mit allen Athleten, Kollegen und Partnern stets Halt gegeben. Wir wünschen Matthias alles Gute und hoffen, dass er möglichst bald wieder zu seiner Leidenschaft, dem Skisport, zurückkehren kann. Nach Rücksprache mit seiner Familie bitten wir um Respekt und Verständnis, dass wir keine weitere Auskunft geben können."

"Schön, wenn du eine erfolgreiche Ski-Karriere gehabt hast"

Als Mayer zu Mittag aus dem Nähkästchen sprach, war dieser spätere "Absturz" in keiner Weise absehbar. Er war kommunikativ, gut gelaunt, entspannt und keinesfalls sentimental. "Es sind fast mehr Journalisten da, als in der Zeit, in der ich noch aktiv war. Es ist einfach lässig, nach Kitzbühel zu kommen. Ich fühle mich wie daheim. Es ist schön, wenn du eine erfolgreiche Ski-Karriere gehabt hast. Du kannst hier locker auf die Piste gehen und den Jungen was weitergeben", sagte der ehemalige Hahnenkamm-Champion.

"Ich hätte es gerne, wenn der Vinc (Kriechmayr, Anm.) wieder einmal ein Rennen gewinnt. Ich sehe die Speed-Krise jetzt nicht so schlimm", sagte Mayer, der seine Entscheidung, die Karriere zu beenden, nicht bereut: "Als Rennläufer bist du so in einem Tunnel drinnen. Wenn du aufhörst, kannst du dich neu orientieren. Für mich ist das spannend. Das Gefühl vom Sport kann ich auf der Einfahrpiste auch haben, die Schwünge mit den Touristenski reichen mir."

Kribbelt es gar nicht mehr? "Es ist sicherlich da und dort ein Moment dabei, wo ich mir gedacht haben, vielleicht war es ein bisschen zu früh aufzuhören. Aber ich finde es so gut, wie es ist, und konzentriere mich auf meine neue Aufgabe."

Waren die Jahre im Ski-Weltcup erschöpfend? "Als Athlet hast du deinen Tag minutiös geplant, schaust, dass alles perfekt hast. Das kann einen schon ein bisschen müde machen. Für mich war einfach der Zeitpunkt da, jetzt reicht's", erklärte Mayer: "Ich war mental nicht müde, das glaube ich nicht."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.